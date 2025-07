Celular, pen drive e dólares: Saiba o que a PF apreendeu em operação contra Bolsonaro

O aparelho celular do ex-presidente está entre os itens apreendidos pelos investigadores durante a operação. Na casa de Bolsonaro, a PF recolheu uma cópia impressa da petição inicial da rede social Rumble contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Há uma semana, Moraes ordenou que a Rumble suspendesse, em até 48 horas, o perfil do comentarista Rodrigo Constantino. A plataforma de vídeos não cumpriu a decisão e oficiou a Justiça americana contra o ministro do STF. Também foi encontrado um pen drive dentro de um dos banheiros da residência.

Autoridades também apreenderam cerca de US$ 14 mil e R$ 8 mil. Sobre os dólares, Bolsonaro afirmou, em coletiva: “Sempre guardei dólar em casa, pô (sic). Todo dólar que pego tem lá o recibo do Banco do Brasil”.

Ao ser questionado se os US$ 14 mil foram declarados, o ex-presidente rebateu: “O dólar em casa está com recibo no Banco do Brasil que eu tirei esse ano. Declaro no ano que vem no imposto de renda”.

Itens apreendidos em operação da PF contra Bolsonaro: