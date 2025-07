Bolsonaro diz que não sabia de pen drive no banheiro e que vai perguntar a Michelle se é dela

Jair Bolsonaro foi alvo de operação da Polícia Federal (PF) / Crédito: Evaristo Sa/AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou na manhã desta sexta-feira, 18, após ser alvo de medidas cautelares pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que não sabia da existência do pen drive apreendido em sua casa pela Polícia Federal (PF) mais cedo. Ele afirmou que vai perguntar à sua esposa, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, do que se trata. Além do pen drive, a PF encontrou cerca de US$ 14 mil e R$ 8 mil na casa de Bolsonaro em Brasília e uma cópia de ação contra o ministro do STF Alexandre de Moraes nos Estados Unidos.