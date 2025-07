Operação Overclean: PF faz buscas em 18 endereços e mira Elmar Nascimento por desvio de emendas

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira, 17, a 5ª fase da Operação Overclean para desarticular suposto esquema de desvio milionário de emendas parlamentares e fraudes licitatórias. Após decisão do ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, os investigadores fizeram apreensões em bairros de Salvador e no reduto eleitoral do deputado Elmar Nascimento (União-BA), Campo Formoso. O Estadão busca contato com o parlamentar. O espaço está aberto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ao todo, a ação conjunta entre a PF, a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Receita realizou 18 mandados de busca e apreensão nas cidades de de Salvador (BA), Campo Formoso(BA), Senhor do Bonfim (BA), Petrolina (PE), Mata de São João (BA) e Brasília (DF). O deputado Elmar Nascimento é investigado pela PF mas não é alvo das buscas realizadas nesta quinta- feira. Um dos principais objetivos da PF é apurar irregularidades em convênios firmados entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf) e o Município de Campo Formosos, reduto eleitoral do deputado Elmar Nascimento. Os convênios foram firmados em 2022 a partir do envio de emendas parlamentares do deputado Elmar. O prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento (União- BA)- irmão de Elmar - é um dos alvos da operação. Segundo a PF, ele teria participado de encontros com superintendente da Codevasf e o representante da empresa que venceria a licitação no município.

Por decisão do ministro Nunes Marques, um servidor público foi afastado cautelarmente das funções públicas, e R$ 85,7 milhões foram bloqueados em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas investigadas. Mais de 100 empresários, políticos e servidores públicos estão na mira da PF por suspeita de envolvimento no esquema de desvios de emendas investigado na Operação Overclean. Segundo apurou o Estadão, também foram realizadas buscas nos endereços de Marcelo Andrade Moreira Pinto, ex-presidente da Codevasf; Francisco Manoel do Nascimento Neto, vereador em Campo Formoso e primo de Elmo e Elmar; Amaury Albuquerque Nascimento, ex-assessor de Elmar; Márcio Freitas dos Santos; pregoeiro do Município de Campo Formoso; Evandro Baldino do Nascimento, empresário baiano do setor da construção civil; e, Domingos Sávio Lima Nascimento, empresário baiano do setor da construção civil.

Dezenas de codinomes mencionados em planilhas apreendidas nas primeiras fases da investigação, deflagradas em dezembro de 2024, estão sendo gradativamente decifrados. A informação consta de relatório parcial da investigação enviado ao ministro Kassio Nunes Marques, que assumiu a relatoria do inquérito em janeiro, quando o caso foi remetido ao Supremo Tribunal Federal (STF) após mensagens mencionarem o deputado federal Elmar Nascimento (União-BA). O STF detém competência para investigar parlamentares. Elmar Nascimento nega ligação com irregularidades. Assessor de Elmar em ‘Planilha de Propina’