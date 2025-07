Bolsonaro diz que Haddad 'colou em prova de economia' e pede para que o esqueça

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu para ser esquecido e provocou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lembrando uma declaração do chefe da pasta em que disse que colava na prova de Economia.

A declaração foi em resposta a Haddad que disse mais cedo ao Estadão, que o Brasil está sendo sacrificado por causa de um soldado (Bolsonaro).

"Nós vamos sacrificar o Brasil por causa do Bolsonaro? Ele que devia estar se sacrificando pelo Brasil", disse Haddad.

A provocação de Bolsonaro resgata um vídeo que circulou nas redes sociais em que Haddad brincou com ex-colegas de faculdade, e disse ter "colado" deles para passar no exame.

Bolsonaro foi ao Senado Federal nesta quinta-feira, 17, para visitar o gabinete do filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e falar com jornalistas. Ao mesmo tempo em que tentou isentar-se de culpa pela tarifa imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil, ele se dispôs a negociar com o americano.