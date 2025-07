AO VIVO: Lula veta aumento do número de deputados; Moraes restaura aumento do IOF; Trump x Brasil

A decisão do Planalto foi tomada nessa quarta-feira, 16, fim do prazo para o presidente se manifestar sancionando ou vetando, decidindo por esse último.

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a primeira edição do programa O POVO News desta quinta-feira, 17, repercute o veto integral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à lei que aumentava o número de deputados federais de 513 para 531.

No entendimento do presidente da República, o aumento de cadeiras na Câmara contraria a legislação, além de elevar os gastos públicos em um momento em que o governo passa por aperto nas contas públicas.

Moraes restaura decreto do IOF

A edição traz, ainda, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de manter a validade do decreto editado pelo presidente Lula para aumentar as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).



O decreto faz parte de medidas pensadas pelo Ministério da Fazenda para reforçar as receitas do governo e cumprir as metas do arcabouço fiscal. No fim de maio, Lula editou um decreto que aumentava o IOF para operações de crédito, de seguros e de câmbio, mas o decreto foi suspenso após votação do Congresso.

Na decisão, Moraes manteve suspensa uma regra no texto que prevê a incidência do imposto sobre operações de risco sacado. O restante do decreto permanece válido.