Tarcísio quer negociação paralela com EUA; governador é 'servil', diz Eduardo Bolsonaro

O movimento de Tarcísio de Freitas (Republicanos) com o objetivo de se apresentar como moderador de uma saída negociada para o tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expôs um antagonismo mais acentuado do governador paulista com o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Tarcísio se reuniu nesta terça-feira, 15, com empresários e informou que pretende investir numa negociação paralela, buscando o apoio de governadores e senadores dos EUA para reverter a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros naquele país. Eduardo, que tem vocalizado os interesses do núcleo duro do bolsonarismo nesse caso, acusou o governador de "subserviência servil às elites".

A reunião no Palácio dos Bandeirantes ocorreu de forma simultânea ao encontro promovido pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) com representantes da indústria brasileira, em Brasília. A reunião do governador contou com a presença do encarregado de Negócios da embaixada americana no Brasil, Gabriel Escobar.