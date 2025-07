STF marca interrogatórios dos réus do núcleo 4 da trama golpista

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), agendou os interrogatórios dos setes réus do núcleo 4 da trama golpista para 24 de julho. O grupo é acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de espalhar notícias falsas e desinformação com o objetivo de criar desconfiança nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral.

As testemunhas de defesa do núcleo 4 foram ouvidas nesta quarta-feira, 16, em audiência conduzida pela juíza auxiliar Luciana Sorrentino. Durante a reunião, houve questionamento sobre uso software do FirstMile, sistema de monitoramento que teria sido usado indevidamente por servidores da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). O objetivo seria espionar autoridades brasileiras e favorecer o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).