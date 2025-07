Maioria acredita que conflito entre governo e Congresso atrapalha o País, aponta Genial/Quaest

A maioria dos brasileiros acredita que os conflitos entre o governo e o Congresso Nacional mais atrapalham do que ajudam o País. A informação consta da pesquisa realizada pela Genial/Quest, divulgada nesta quarta-feira, 16. Enquanto 79% dizem que o conflito entre os Poderes é prejudicial ao Brasil, apenas 12% dos entrevistados afirmam que os embates com o Congresso mais ajudam, e 9% dos respondentes optaram por não opinar.

De acordo com a pesquisa, dentre os apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apenas 22% pensam que os atritos com o Legislativo são benéficos e 71% relatam que a disputa atrapalha - 7% preferiram não responder. Os números são similares aos encontrados entre os seguidores de Jair Bolsonaro (PL): 11% dos entrevistados relatam que brigas com a Câmara e o Senado ajudam, enquanto 80% têm uma visão negativa e 9% não opinaram.