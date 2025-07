Hugo Motta discute com Carlos Jordy: 'não funciono sob ameaça'

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O presidente da Câmara responde que a proposta havia sido retirada pelo próprio líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante. Jordy rebateu e declarou que havia acabado de falar com Sóstenes, o que deu início à discussão

Em determinado momento, o presidente da Câmara elevou o tom de voz com o parlamentar: "Eu não funciono sob ameaça", declarou.

PEC dos precatórios é aprovada em segundo turno

A Câmara dos Deputados aprovou em dois turnos nesta terça-feira, 15, uma proposta de emenda constitucional (PEC) que permite ao governo retirar os gastos com precatórios (dívidas judiciais da União) do limite de despesas do arcabouço fiscal a partir do ano que vem.