Boulos quer que diplomata dos EUA explique tarifaço e negociações informais com Tarcísio

Boulos quer esclarecimentos sobre as tarifas de até 50% a produtos brasileiros, anunciada pelo presidente norte-americano, Donald Trump, e sobre reuniões com autoridades fora da diplomacia oficial, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Após o anúncio de Trump, no dia 9 de junho, sobre a aplicação de tarifas de até 50% a produtos brasileiros, Tarcísio afirmou ter se reunido com Gabriel Escobar, em Brasília, para "abrir diálogo com as empresas paulistas" sobre a medida.

No requerimento enviado à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, Boulos mencionou o encontro do diplomata com o governador e pediu que fossem prestados esclarecimentos sobre as "recentes tratativas do governo norte-americano com autoridades brasileiras que não integram formalmente a estrutura diplomática nacional - a exemplo do governador do Estado de São Paulo, senhor Tarcísio de Freitas".

Boulos também afirmou que a presença de Escobar na comissão é "oportuna e necessária" para falar em nome do país, visto que os Estados Unidos não nomeou um novo embaixador após a saída de Elizabeth Frawley Bagley do Brasil, em janeiro deste ano.

"O debate público sobre esses impactos deve ser transparente, técnico e institucional, especialmente no âmbito da comissão responsável por avaliar medidas de repercussão tributária e financeira", disse Boulos no requerimento.