Salário de Derrite e secretários de SP passam de R$ 50 mil com penduricalhos

Doze secretários do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo recebem rendimentos mensais brutos de R$ 37 a R$ 56 mil devido aos penduricalhos pagos por participação em conselhos fiscais ou administrativos de órgãos paulistas. A informação foi divulgada pelo site Metrópoles com base nos dados do Portal da Transparência e confirmada pelo Estadão .

A remuneração bruta dos secretários estaduais é de R$ 31.115,58. Como os jetons não entram no cálculo do abate-teto, ou seja, o mecanismo que limita os salários ao valor recebido pelo governador do Estado, alguns secretários conseguem receber acima do teto salarial paulista, atualmente fixado em R$ 34.572,89.

Um caso de salário acima do teto é o do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite (PP). Ele atua como conselheiro fiscal do Metrô de São Paulo e da Cetesb, recebendo R$ 6.581,79 de cada estatal. Somando o benefício ao salário de deputado federal e a aposentadoria da Polícia Militar, o rendimento total chega a R$ 56.590,13.

Mesmo considerando os descontos, o valor fica em R$ 44 mil, que ainda supera o que ganha o governador Tarcísio de Freitas, com renda bruta de R$ 34.572,89.

O Estadão procurou o governo de São Paulo, que afirmou que todas as nomeações estão em conformidade com a Lei das Estatais (Lei 13.303/2016).