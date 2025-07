'Não aceito que Trump venha meter o bedelho', diz Hamilton Mourão

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mesmo defendendo Jair Bolsonaro, acusado de tentativa de golpe de Estado para se manter no poder após as eleições de 2022, o senador criticou o anúncio de Trump de taxar em 50% os produtos brasileiros. A medida norte-americana seria uma possível resposta ao julgamento do ex-presidente no Supremo Tribunal Federal (STF).

"Da mesma forma, caros colegas, que não aceito que o Macron, que a Greta Thunberg, que o Leonardo DiCaprio, venham meter a mão em coisas aqui do Brasil", disse Mourão.

Na reunião realizada nesta manhã, a Comissão de Relações Exteriores debateu a estratégia do Brasil diante da tarifa de importação imposta pelos Estados Unidos.

A audiência teve o objetivo de "proporcionar um entendimento claro sobre quais medidas estão sendo tomadas e as perspectivas de futuro para os setores afetados, especialmente o agronegócio, que depende da competitividade nas exportações para a manutenção de sua saúde econômica", diz a justificativa do requerimento do Senado.