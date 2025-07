Morre Machadinho Neto, ex-vereador de Fortaleza por 4 mandatos

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Natural de Fortaleza, formou-se em medicina pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e especializou-se em ortopedia pela Pontifícia Universidade Católica (PUC).

Machadinho também foi presidente da Associação Beneficente Cearense de Reabilitação (ABCR), onde atuou por 32 anos. Na Câmara, foi primeiro secretário da Casa entre 2002 e 2003.

O velório ocorre na funerária Ternura, localizada na rua Padre Valdevino, número 2255, no bairro Aldeota. O sepultamento está marcado para às 15h30min desta quarta-feira, 16, no Cemitério São João Batista, no Centro.