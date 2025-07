Governador e Planalto marcam reuniões com empresários quase na mesma hora

O comitê interministerial montado pelo Palácio do Planalto para analisar a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, começará a se reunir nesta terça-feira, 15, com representantes dos setores econômicos, a partir das 10h, em Brasília. Quase no mesmo horário, às 9h30, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), agendou um encontro com empresários do segmento industrial para tratar do assunto, no Palácio dos Bandeirantes.

Segundo apurou o Estadão/Broadcast, a reunião de Tarcísio deve ter a presença de 15 nomes do setor industrial com atuação no Estado e do encarregado de Negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar.