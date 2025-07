Após Trump afirmar que não é amigo dele, Bolsonaro diz ser apaixonado por presidente dos EUA

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro com Donald Trump / Crédito: Alan Santos / PR

Pouco depois de o presidente dos Estados Unidos dizer que não é amigo de Jair Bolsonaro (PL), o ex-chefe do Executivo brasileiro afirmou em rede social que está “cada vez mais apaixonado” por Donald Trump, ex-presidente dos EUA e aliado ideológico dele. A declaração destacou o laço pessoal e político e a admiração pela política do país da América do norte.

Bolsonaro fez questão de associar a admiração às experiências compartilhadas, lembrando que conviveu com Trump por dois anos, ambos como presidentes, defendendo “a liberdade e o bem dos nossos povos”. Ele repetiu que seu processo judicial no Brasil seria uma “aberração jurídica” e comparou à perseguição que, segundo ele, Trump sofreria nos EUA.



O ex-presidente brasileiro afirmou ser tratado como irmão, mesmo com a fala do americano afirmando não ser amigo dele. "Trump é imprevisível. Eu gosto dele. Eu sou apaixonado por ele. Eu sou apaixonado pelo povo americano, pela política americana. Nunca escondi isso. Trump sempre me tratou como um irmão", afirmou Bolsonaro. Mais cedo, Trump defendeu o ex-presidente brasileiro, disse que ele lutou pela população, é uma pessoa honesta e foi um duro negociador em defesa dos interesses do País. "Olha, ele não é como um amigo meu, ele é alguém que eu conheço. E eu o conheço como um representante de milhões de pessoas. Os brasileiros são ótimas pessoas", disse Trump. O momento marcou a intensificação no uso de linguagem emocional nas redes. Bolsonaro reforça o alinhamento com a agenda conservadora internacional, que já o definiu como o "Trump dos trópicos" .