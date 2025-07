AO VIVO: PGR pede ao STF condenação de Bolsonaro por trama golpista; Lula reage à taxação de Trump

Paulo Gonet, procurador-geral da República, pediu a condenação do grupo por liderar organização criminosa armada e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, além de outras acusações

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta terça-feira, 15, repercute o pedido de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) feito pela Procuradoria-Geral da República (PGR), nessa segunda-feira, 14, ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Além de Bolsonaro, outras sete pessoas são alvo do pedido. As alegações finais do órgão foram apresentadas nessa segunda, data limite para a acusação se manifestar. Paulo Gonet, procurador-geral da República, pediu a condenação do grupo por: liderar organização criminosa armada; tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; dano contra patrimônio da União; e deterioração de patrimônio tombado.