"Paternidade" de areninha na Paupina gera disputa política

Um dos participantes da agenda de assinatura da ordem de serviço das obras, ao lado do governador Elmano de Freitas e do prefeito de Fortaleza Evandro Leitão, o deputado criticou Leonelzinho na manhã deste sábado, 12, mas sem citar expressamente o ex-parlamentar.

O anúncio da construção de uma areninha no bairro Paupina acabou gerando embate político entre o deputado estadual Fernando Hugo (PSD) e o ex-vereador Leonelzinho Alencar.

Segundo Hugo, o adversário teria tentado se apropriar da “paternidade” da areninha, que, nas palavras do mandatário, atende a um pedido formulado por ele ao então governador Camilo Santana, em 2021.



Dias antes, pelas redes sociais, Leonelzinho teria agradecido à Prefeitura pela realização do trabalho na Paupina, apresentando-se como autor do pedido do projeto.



No palco montado ao lado do campo do Copacabana, onde o equipamento será erguido, Fernando Hugo exibiu hoje um documento que provaria que ele requereu a demanda naquele ano.



Chefe do Abolição, Elmano atestou que o aliado foi de fato quem demandou do governo a construção da areninha, e não Leonelzinho, que se afastou do mandato para não ser cassado em 2011 por suspeita de desvio de verba.