"Falha técnica" com tatuzão não deve mudar cronograma do metrô, diz Elmano

“A máquina vai avançar. Continua fazendo o túnel, ela vai seguir. A empresa vai fazer a necessária correção, algo em torno de dois metros ou dois metros e meio. Esse lado vai ficar um pouco mais largo, mas não é prejuízo para a obra, continua com seu cronograma”, avaliou o chefe do Abolição durante agenda no bairro Paupina, em Fortaleza, onde assinou ordem de serviço para construção de uma areninha.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ainda segundo o gestor estadual, “não vai ser necessário desapropriar nada”.



No início do mês, o “tatuzão”, como é chamado informalmente o maquinário, desviou-se de sua rota, aproximando-se do Colégio Militar, no bairro Aldeota.



Como não pode recuar, o equipamento terá de seguir adiante. De acordo com nota da Secretaria da Infraestrutura do Abolição, a “intercorrência técnica” não terá impacto no plano geral de execução dos trabalhos.