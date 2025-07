CCJ aprova ampliação da licença-maternidade em casos de internação prolongada

Proposta de Damares Alves garante início da licença apenas após alta da mãe ou do bebê

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados ( CCJ) aprovou uma proposta que garante mais tempo de licença-maternidade quando a mãe ou o bebê precisarem ficar internados por mais de 15 dias após o parto. O projeto já passou pelas etapas necessárias e foi aprovado em caráter conclusivo, não necessitando ser votado no Plenário. O texto seguirá para análise do presidente da República.

Pelo texto aprovado:

O salário-maternidade será pago durante toda a internação e por mais 120 dias a partir da alta, descontando eventuais dias já utilizados antes do parto;

A licença-maternidade também será estendida, descontando-se o período de repouso antes do parto.

O que dizem os parlamentares

A relatora, deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), explicou que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já aplica esse entendimento em alguns casos, com base em decisões da Justiça.