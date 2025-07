Tabata Amaral grava vídeo cobrando Tarcísio em tarifaço de Trump

"Uma bomba atômica no Brasil e os Bolsonaros comemoram, mas deles eu não espero nada. Eu estou aqui para falar para o governador Tarcísio de Freitas, responsável pelo Estado brasileiro que mais exporta para os Estados Unidos. O governador Tarcísio está perdendo tempo, dando entrevista para dizer que a culpa das tarifas é do Lula", disse a deputada na gravação de três minutos, afirmando ainda não ser hora para "narrativas".

Na gravação publicada na noite desta quinta, 10, Tabata voltou a falar da atuação de Eduardo nos Estados Unidos, pela qual é investigado pelo STF por buscar sanções contra autoridades do País, e sobre as respostas dos Poderes brasileiros frente à ameaça tributária.

"Bolsonaro mandou o filho aos EUA pra chorar no colo do Trump. O resultado? Tarifa de 50% contra o Brasil. Vejam aonde foi parar o plano dos patriotas: sacrificar a economia nacional em nome da impunidade. A incoerência é gritante: dizem amar o País, mas não hesitam em prejudicá-lo para alimentar a narrativa de perseguição", escreveu a deputada.

Em publicação nesta quarta, dia do anúncio da medida tributária, Tabata responsabilizou diretamente a ida do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) aos Estados Unidos, que se mudou em fevereiro para o país em busca de sanções contra autoridades brasileiras para livrar o pai da prisão, pela crise tarifária.

Tarcísio tem recebido críticas por culpar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela taxação. O próprio presidente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad - que o chamou de "vassalo" -, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, são alguns dos governistas que têm apontado as ações do governador como contrárias aos interesses dos paulistas, Estado mais rico do País.

"Essa tarifa é uma chantagem, que faz o Brasil de refém. É uma vergonha que uma coisa dessa seja articulada por um ex-presidente da República. Não seja cúmplice. Esse vídeo não é um ataque. É um pedido de responsabilidade, de consciência, de autonomia. São Paulo precisa de um governador com autonomia, com liberdade para agir com firmeza quando os tempos exigem. Não baixa a cabeça, governador Tarciso. Haja. O futuro de milhares de paulistanos está sob a sua responsabilidade", concluiu a deputada.

Nesta sexta-feira, 11, Tarcísio afirmou que se reuniu com o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, em Brasília. Ele disse no X (antigo Twitter) que "a responsabilidade é de quem governa" e que vai abrir diálogo com as empresas paulistas sobre a tarifa.

"Conversamos sobre as consequências da tarifa para a indústria e o agronegócio brasileiro, além dos impactos para as empresas americanas", escreveu Tarcísio. "Vamos abrir diálogo com as empresas paulistas, lastreado em dados e argumentos consolidados, para buscar soluções efetivas."