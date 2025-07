No Paraná, Ratinho Jr. vence Lula e Michelle na disputa pela Presidência; diz pesquisa

O governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), venceria no Estado tanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quanto a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência. O governador empataria com Jair Bolsonaro (PL), caso o ex-presidente estivesse apto a concorrer às eleições em 2026. Os dados são do instituto Paraná Pesquisas, divulgados nesta sexta-feira, 11. Em um primeiro cenário com o presidente Lula, a pesquisa mostra que o governador do Paraná sai na frente com 49% das intenções de voto, contra 15,5% do petista. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aparece empatado com Lula, com 15,5%.

Na sequência, estão o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 5,1%; o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), com 1%; e o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), com 0,4%. Outros 8,6% disseram votar em branco ou anular o voto, e 4,9% não souberam responder ou preferiram não opinar. Testado contra a ex-primeira-dama, Ratinho Jr. venceria com 44,7% das intenções de voto contra 21,4% de Michelle Bolsonaro. Lula aparece na sequência com 15,5%. Em seguida estão Ciro Gomes, com 5%; Ronaldo Caiado, com 1,9%, e Renan Filho, com 0,3%. Ainda 7,1% dos eleitores escolheram votar em branco ou nulo e 4,1% não souberam ou preferiram não opinar. Ratinho Jr. também foi testado contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Nesse cenário, o governador sai na frente com 38,8% dos votos, seguido do presidente Lula, com 15,5%. Eduardo aparece em terceiro lugar com 15,2%.

Na sequênciam estão Ciro Gomes, com 5,4%; Ronaldo Caiado, com 1,9% e Renan Filho, com 0,3%. Outros 8,4% disseram votar em branco ou anular o voto, e 4,4% não souberam responder ou preferiram não opinar. Em um cenário com o ex-presidente Jair Bolsonaro, Ratinho Jr. aparece tecnicamente empatado com ele. Bolsonaro tem 34,4% das intenções de voto, enquanto o governador registra 33,6%, configurando empate técnico dentro da margem de erro da pesquisa. O ex-presidente está inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Nesse cenário, Lula aparece na sequência com 15,5%, seguido de Ciro Gomes, com 4,7%, Ronaldo Caiado tem 1,2% e Renan Filho, 0,4%. Outros 6,2% disseram que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, e 4,1% não souberam ou preferiram não opinar.

A pesquisa também testou possíveis cenários de segundo turno entre o presidente Lula e nomes da direita. Em um eventual segundo turno entre o petista e Michelle Bolsonaro, a ex-primeira-dama lidera com 55,7% das intenções de voto, contra 25% do petista. Eleitores que declararam voto branco, nulo ou em nenhum dos dois somam 13,2%, e outros 6,1% não souberam ou não quiseram opinar. Em um segundo turno entre Lula e Ratinho Jr., o governador do Paraná aparece com 68,6% das intenções de voto, enquanto Lula registra 17,7% neste cenário no Estado. Outros 9,2% disseram que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos dois candidatos, e 4,4% não souberam ou preferiram não opinar. Avaliação do governo Lula