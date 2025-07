Lula posta foto com boné 'Brasil é dos brasileiros' em meio a embate tarifário com Trump

O sinal ocorre em meio à guerra tarifária imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que sobretaxou em 50% os produtos brasileiros. A decisão foi motivada em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu por tentativa de golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal (STF).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou uma foto em seu perfil no X (antigo Twitter) com o boné usado por congressistas há alguns meses, com a frase "O Brasil é dos brasileiros", na manhã desta sexta-feira, 11.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O item foi inspirado nos bonés utilizados pelos apoiadores de Trump, com a frase "Make America great again". Os adereços com frases se transformaram em instrumentos de provocação entre os parlamentares no início do ano.