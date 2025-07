Justiça põe fim a ações do cartel da merenda e inocenta ex-prefeito de Vinhedo

A Justiça Federal inocentou o ex-prefeito Jaime César da Cruz (Vinhedo, interior de São Paulo) da acusação de envolvimento com um cartel da merenda escolar que teria operado em diversos municípios entre 2011 e 2013 com desvio de recursos públicos federais do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). São definitivas as decisões judiciais relativas ao caso. Processos da 2ª e 9ª Varas Federais de Campinas chegaram ao fim em fevereiro e o trânsito em julgado foi declarado nos dias 26 e 27 de junho passado.

Foi uma longa espera, nove anos de angústia para Jaime, até que a Justiça concluiu as ações de caráter criminal e civil (improbidade) e reconheceu a inexistência de fraude, dolo ou prejuízo aos cofres públicos por parte do ex-prefeito. "Minha consciência esteve em paz desde o início", disse Jaime ao Estadão. "Agi com honestidade, responsabilidade e compromisso com o bem público. A verdade prevaleceu." Ele considera que a decisão 'ratifica sua conduta responsável à frente do serviço público'. Formado em Filosofia, Jaime foi prefeito até 2020 - ele tinha sido reeleito. No ano passado não disputou o pleito. Atualmente, ocupa o cargo de secretário-adjunto de Educação de Monte Mor, região de Campinas.

Na época dos fatos citados nas ações de que se tornou alvo, Jaime exercia o cargo de secretário municipal de Educação em Vinhedo, acumulado com o posto de vice-prefeito. A Procuradoria o acusou de ligação com suposto esquema de fraudes e superfaturamento no fornecimento de alimentação escolar. Ele assumiu a cadeira de prefeito em abril de 2014, quando o titular foi condenado a 32 anos de prisão acusado de favorecimento a empresários, mediante propinas, na concessão de loteamentos de áreas da cidade. Em 2016, a Procuradoria sustentou a acusação em relatórios preliminares da Controladoria-Geral da União (CGU), que depois foram considerados improcedentes pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Em decisão técnica, o TCU concluiu que não houve superfaturamento, fraude ou conluio entre os licitantes da merenda e julgou regulares os contratos firmados pela administração municipal. A sentença da 9ª Vara Federal de Campinas foi categórica ao afirmar que os fatos imputados ao ex-prefeito não constituíram infração penal. Já nas ações de improbidade administrativa, os pedidos da Procuradoria foram julgados improcedentes, reconhecendo a ausência de dolo, enriquecimento ilícito ou dano ao patrimônio público. A defesa de Jaime destacou que ‘a absolvição com trânsito em julgado significa que não há mais possibilidade de recurso por parte do Ministério Público estadual ou da União, consolidando o desfecho favorável ao ex-prefeito com base em provas técnicas reavaliadas pelas instituições de controle’.

A ação sobre o cartel da merenda teve origem em uma auditoria da Controladoria-Geral da União e em denúncia que chegou ao Ministério Público Federal via três vereadores, ao final de 2013. Segundo a denúncia, o conluio de empresas do setor operou por três anos seguidos, entre 2011 e 2013, desviando recursos federais. O superfaturamento em alguns produtos da merenda, apontou preliminarmente a auditoria, teria chegado à marca de 411,68%, causando ‘prejuízo potencial mínimo’ de R$ 8,78 milhões para os cofres públicos. Além de Jaime, a Procuradoria acusou 19 outros investigados por cartelização da merenda escolar, entre eles um grupo de 15 empresários.