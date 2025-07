Haddad: 'Única explicação para anúncio ontem é que família Bolsonaro urdiu ataque ao Brasil'

"A única explicação plausível para o que foi feito ontem é porque a família Bolsonaro urdiu esse ataque ao Brasil, com um objetivo específico, que é escapar do processo que está em curso, do processo judicial que está em curso", comentou Haddad.

"A única explicação é de caráter político envolvendo a família Bolsonaro. Isso não é uma acusação infundada que eu estou fazendo", acrescentou o ministro, citando declarações do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) de que as coisas podem piorar se o pai não tiver o perdão. Segundo Haddad, Eduardo está nos Estados Unidos "conspirando contra o Brasil".

As declarações foram dadas em entrevista coletiva com jornalistas de cinco veículos: Brasil 247, Carta Capital, Diário do Centro do Mundo, Fórum e TVT News.

Tarcísio

Conforme Haddad, o anúncio de Trump representa um golpe contra a soberania nacional, articulado por "forças extremistas" de dentro do País. Porém, segundo o ministro, a extrema direita vai ter que reconhecer mais cedo ou mais tarde que deu um "enorme tiro no pé", uma vez que a medida prejudica em especial as exportações de empresas e produtores do Estado de São Paulo, governado por Tarcísio de Freitas, um aliado de Bolsonaro.