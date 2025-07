Naumi se afasta da Prefeitura de Caucaia para viagem ao exterior e vice assume

O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), licenciou-se do cargo para viagem ao Exterior. O gestor anunciou o afastamento na terça-feira, 8, em vídeo nas redes sociais, ao lado da vice-prefeita Priscila Menezes (MDB). O titular ficará fora entre os dias 9 e 16 de julho.

A decisão também foi publicada no Diário Oficial do Município, na noite da terça-feira, 8. Com a viagem do chefe do Executivo municipal. Priscila assumiu a Prefeitura.