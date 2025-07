'Ai, esses vira-latas', diz Janja após jornalista questionar Lula sobre tarifas de Trump

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, reagiu batendo palmas e dizendo "Ai, esses vira-latas", após a imprensa questionar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre as tarifas ao Brasil anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quarta-feira, 9. O Estadão/Broadcast procurou a assessoria de Janja e obteve a seguinte resposta: "A frase dita pela primeira-dama, Janja Lula da Silva, não se refere aos jornalistas que perguntaram ao presidente Lula sobre as declarações do presidente americano. E, sim, aos bolsonaristas que estão traindo os interesses e a soberania do Brasil."

A reação de Janja à pergunta da imprensa ocorreu quando Lula estava se despedindo do presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, no salão do Palácio do Itamaraty. Lula, por sua vez, não quis responder sobre as tarifas anunciadas por Trump. Após uma escalada das tensões entre os dois países, Trump disse que haverá novas tarifas para o País afirmando que "o Brasil, por exemplo, não tem sido bom para nós, nada bom". Nesta quarta, o Itamaraty convocou o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, para prestar esclarecimentos sobre declaração enviada pela embaixada em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Escobar foi recebido pela embaixadora Maria Luisa Escorel, secretária de América do Norte e Europa do Ministério das Relações Exteriores brasileiro.