Prefeito afastado de Palmas sofre infarto na prisão do quartel da PM

Eduardo Siqueira Campos está preso preventivamente e afastado da Prefeitura de Palmas / Crédito: Edu Fortes/Prefeitura de Palmas

O prefeito afastado de Palmas, José Eduardo Siqueira Campos (Podemos), preso preventivamente em junho na operação que apura a venda de sentenças no Superior Tribunal de Justiça (STJ) sofreu um infarto no quartel general da Polícia Militar, na madrugada desta terça-feira, 8. O prefeito sentiu fortes dores no peito durante a madrugada e precisou ser levado às pressas do Comando-Geral da Polícia Militar do Tocantins, onde estava detido, até o Hospital Geral de Palmas. Siqueira Campos estava acompanhado de seu médico cardiologista, que o acompanhou até o hospital, onde foi constatado o infarto agudo do miocárdio.

Segundo um comunicado da Prefeitura de Palmas, Siqueira Campos precisou passar por uma cirurgia de urgência e encontra-se em recuperação. A previsão é que ele permaneça em repouso pelas próximas 24 horas. "As informações atualizadas apontam que a cirurgia transcorreu dentro da normalidade e que o prefeito Eduardo está reagindo bem aos primeiros momentos do pós-operatório", informou a prefeitura. Siqueira Campos está preso preventivamente desde o dia 27 de junho, alvo da Operação Sisamnes, da Polícia Federal. Na ocasião, a assessoria do prefeito informou que ele "recebeu a decisão com serenidade" e vai colaborar com a investigação. "Tudo será esclarecido", diz a nota. "A apuração revelou indícios de que informações confidenciais estariam sendo antecipadamente acessadas, articuladas e repassadas a investigados, com o envolvimento de agentes públicos, advogados e operadores externos", informou a PF.

Segundo a Polícia Federal, os vazamentos eram "sistemáticos", com impacto direto sobre operações da corporação. O inquérito aponta que as informações era repassadas para proteger aliados, frustrar ações policiais e construir redes de influência. O prefeito de Palmas já havia sido alvo de buscas em outra etapa da investigação. Na ocasião, ele negou envolvimento com vazamentos e disse que não tem mantém fontes privilegiadas em tribunais ou em qualquer outra instância do Poder Judiciário. Em entrevista coletiva na data, Siqueira Campos afirmou que sabia do que se trata a investigação, mas negou que tenha vazado informações sigilosa. "Eu sou fonte de muita gente. Acho que vocês sabem o tanto que sei ou não sei, eu só sei o que dizem por aí. Eu não tenho nenhuma informação privilegiada", disse o prefeito.