Pesquisa: aprovação de Lula se recupera e tem melhor patamar do ano, mas desaprovação segue maior

A aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se recuperou em junho e atingiu o maior patamar do ano, mostra a pesquisa Latam Pulse Brasil, realizada pela AtlasIntel.

Apesar disso, a desaprovação segue maior que a aprovação. São 51,8% os que desaprovam o presidente, enquanto 47,3% aprovam.

Aprovação do presidente Lula

A pesquisa foi realizada entre os dias 27 e 30 de junho. Foram ouvidas 2.261 pessoas e a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Avaliação do governo Lula

As avaliações do governo Lula mantiveram-se relativamente estáveis, com alterações sutis e dentro da margem de erro. Houve queda de 0,9 ponto percentual nas avaliações da gestão como “ruim ou péssima”, e aumento de 1,2 ponto percentual nas avaliações da gestão como “regular”.