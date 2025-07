MP Eleitoral de MG denuncia Nikolas e Engler por difamação contra Fuad Noman

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o estadual Bruno Engler (PL-MG) foram denunciados por difamação pelo Ministério Público Eleitoral de Minas Gerais nesta terça-feira, 8. As informações são do jornal O Globo. A acusação ocorreu devido um vídeo publicado por Nikolas durante as eleições 2024. Na peça, o parlamentar associava um livro escrito por Fuad Noman, então candidato a prefeito na capital mineira e concorrente de Engler, à pedofilia.

A denúncia no MP Eleitoral de Minas Gerais pede que o deputado tenha seus direitos políticos suspensos e pague uma indenização por danos morais para uma instituição indicada pela família de Noman. O prefeito faleceu em março deste ano.