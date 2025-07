Câmara aprova urgência para proposta que reduz benefícios fiscais

Com aprovação da urgência, projeto não precisa tramitar nas comissões da Câmara e é votado diretamente no plenário

Com a aprovação da urgência, o projeto não precisa tramitar nas comissões da Câmara e é votado diretamente no plenário. A previsão é que a proposta seja votada ainda está semana na Casa.

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 8, um requerimento de urgência para a votação do projeto de Lei Complementar (PLP) 128/2025 , que reduz os benefícios federais de natureza tributária, financeira e creditícia em, no mínimo, 10%.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O projeto determina a redução dos benefícios federais nos dois anos seguintes após a entrada em vigor da lei. Segundo o projeto, a redução será de, no mínimo, 5% no primeiro ano e também, no mínimo 5% no ano subsequente.

Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO

Ficam de fora da proposta de redução os incentivos dados: