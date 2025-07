AO VIVO: Trump defende Bolsonaro e Lula reage: entenda a estratégia do presidente dos EUA

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta terça-feira, 8, repercute o posicionamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que reagiu a Donald Trump defendendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), nessa segunda-feira, 7.

O chefe da Casa Branca fez ataques ao processo criminal que Jair Bolsonaro enfrenta no Supremo Tribunal Federal (STF), acusado de ter liderado uma suposta tentativa de golpe de Estado após o resultado das eleições de 2022.