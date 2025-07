Moraes permite que 'Débora do batom' receba assistência religiosa em casa

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), permitiu nesta segunda-feira, 7, que Débora Rodrigues receba assistência religiosa em sua residência. Ela foi condenada à prisão domiciliar por pichar com batom a estátua "A Justiça" durante os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

"Todos os presos, sejam provisórios ou definitivos, têm direito à assistência religiosa", respondeu Moraes. Entretanto, o ministro pediu que sejam indicadas "as datas, os horários e os nomes dos pastores que realizarão as visitas" a Débora.

Sobre os demais pedidos, Moraes afirmou que a cabelereira tem direito a atendimentos médicos, no entanto, seus advogados devem preencher requerimentos de autorização conforme a necessidade e anexar "documentação comprobatória de local, dia e horário". À respeito do telefone celular, Moraes diz que o pedido foi deferido anteriormente.

Relembre a condenação

Em 13 de junho, o STF recusou recurso de Débora e a condenou a uma pena de 14 anos, sendo que a condenada deve cumprir 12 anos e meio em reclusão, um ano e meio em detenção e pagar 100 dias-multa, cada um deles no valor de um terço do salário-mínimo. Ela também deve usar tornozeleira eletrônica e está impedida de acessar redes sociais ou conversar com outros réus.