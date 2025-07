Ex-assessor de Bolsonaro amplia sua defesa na ação da tentativa de golpe

O ex-assessor de Jair Bolsonaro (PL), Filipe Martins aumentou sua defesa na ação penal que investiga o chamado "núcleo 2" da suposta trama golpista após as eleições de 2022. A equipe de advogados conta agora com o apoio do escritório de Jeffrey Chiquini, localizado em Curitiba (PR).

De acordo com o advogado Ricardo Fernandes, que defende Martins desde o início do processo, a entrada do escritório Chiquini Advogados na banca se deve ao fato de já estarem familiarizados com o caso e contarem com estrutura física em Brasília, o que facilita a atuação presencial no processo.