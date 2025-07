União Brasil promove evento para fomentar participação feminina na política

Entre os presentes estiveram a deputada federal Fernanda Pessoa e o presidente do União Brasil no Ceará e ex-deputado federal, Capitão Wagner

O União Brasil Mulher Nacional promoveu, neste sábado, 5, a edição do Defesa Lilás 2025, no Ceará. O evento, que já ocorreu em outros estados, promove capacitação, debate e articulação de políticas públicas voltadas para as mulheres. O encontro ocorreu em um hotel de Fortaleza e contou com a presença de líderes partidários e parlamentares.

Entre os presentes estiveram a deputada federal Fernanda Pessoa; o presidente do União Brasil no Ceará e ex-deputado federal, Capitão Wagner; o deputado estadual Sargento Reginauro, além de vereadoras e outros filiados. A coordenadora nacional de projetos do União Brasil Mulher, Cristiane Sales, também esteve no local e participou do evento.