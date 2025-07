STF decidirá se estados e municípios podem proibir atuação de flanelinhas nas ruas

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A atividade de "guardador de carros" é reconhecida pela Lei Federal nº 6.242/1975.



"O guardador de veículos automotores atuará em áreas públicas externas, destinadas a estacionamentos, competindo-lhe orientar ou efetuar o encostamento e desencostamento de veículos nas vagas existentes", diz trecho do Decreto nº 79.797/1977.



A decisão do Supremo terá efeito em todo o País, visto que o julgamento ocorre no âmbito do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE 1.482.123), com repercussão geral reconhecida. Em suma, a eventual decisão no STF servirá de referência para outros casos sobre o mesmo assunto.

Prefeitura defende autonomia do município



A prefeitura de Porto Alegre recorreu à Corte alegando que os municípios têm competência para regulamentar o uso do espaço urbano conforme suas especificidades — inclusive para proibir atividades, ainda que reconhecidas por normas federais.