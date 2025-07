Quaest: campanha do governo representa 'virada' nas redes; críticas atingem Motta

A campanha encabeçada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o mote "nós contra eles" envolvendo a questão do aumento do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) hoje representa "vitória do governo nas redes", segundo a pesquisa Quaest divulgada nesta sexta-feira, 4. "O momento político representa uma virada no embate de narrativas e mobilização nas redes, e aponta para tendência distinta do primeiro semestre quando a aprovação do governo Lula vinha caindo", destaca o relatório do levantamento.

Desde o dia 25 de junho, a campanha de boicote aos parlamentares ganhou tração e teve mais de 300 mil menções só com hashtag "InimigosDoPovo". O volume de citações sobre o tema é de 4,4 milhões entre os dias 24 de junho e esta sexta-feira, o equivalente a 18 mil vezes por hora. Desde o começo dos embates entre o Executivo e o Legislativo, o sentimento é majoritariamente contrário ao Congresso, com 61% de críticas, e apenas 11% de menções de ataque ao governo quando o assunto envolve a taxação. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), é o principal alvo dos governistas, somando 8% das menções. De acordo com a pesquisa, esse direcionamento reflete "personalização das críticas ao Congresso, concentrando-se em figuras associadas a decisões impopulares". A narrativa ganhou ainda mais força mobilizando temas sobre privilégios e distanciamento da população. Os termos mais citados pela campanha contra a derrubada da taxação, antes de Motta, é "Inimigos do Povo", com 18%, e "Congresso da Mamata", com 13%.