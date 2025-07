Nikolas Ferreira ironiza escolha do Curupira como mascote da COP30, e Helder Barbalho rebate

O parlamentar foi rebatido pelo governador do Pará, Helder Barbalho (MDB). Sem citar o nome de Nikolas, Barbalho referiu-se aos que "mostram que andam para trás ao não reconhecer a cultura e o folclore do nosso país".

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ironizou a escolha do Curupira como mascote da COP30, que será realizada em Belém do Pará. "Excelente escolha pra representar o Brasil e nossas florestas: anda pra trás e pega fogo", disse Nikolas no X (antigo Twitter) na quarta-feira, 2.

"O Curupira é nosso protetor, e vai seguir como referência da COP30 pra quem torce contra o nosso Pará e o nosso Brasil.", escreveu Barbalho em publicação no X nesta quinta-feira, 3.

No folclore nacional, o Curupira é considerado "guardião das florestas e dos animais". Em carta à comunidade internacional, o presidente da COP30, o embaixador André Corrêa do Lago, defendeu que as proteção das florestas será um "tópico central" no evento.