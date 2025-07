Alcolumbre prepara projeto para limitar acesso dos partidos pequenos ao STF

Trata-se de uma reação especialmente ao PSOL, partido conhecido por recorrentemente ir ao STF questionar leis aprovadas pelo Legislativo. No episódio mais recente, a sigla foi à Corte para tentar anular o decreto legislativo que derrubou o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), irá apresentar uma proposta legislativa para restringir o universo de partidos políticos que têm a prerrogativa de recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para contestar alguma lei votada no Congresso. O tema, segundo Alcolumbre, é um "problema seriíssimo" que precisa ser discutido "com urgência".

Segundo pessoas próximas ao presidente do Senado - que também preside o Congresso -, a ideia é que o critério obedeça à proporcionalidade partidária (proposta similar já tramitou na Câmara). Os detalhes ainda serão discutidos entre os líderes do Senado na próxima semana.

"Tem uma questão que nós temos que discutir, com urgência, no Congresso brasileiro, em relação aos legitimados que podem acessar o Supremo Tribunal Federal para questionar qualquer lei votada no Congresso. Esse é um problema seriíssimo que nós temos no Brasil", afirmou Alcolumbre, em sessão plenária de anteontem. "Todo mundo pode acessar o Supremo e depois ficam as críticas aqui em relação às decisões do Poder Judiciário brasileiro, da Suprema Corte."

'Linha secundária'

Na leitura de parlamentares do Centrão, o PSOL age como uma "linha secundária" do governo e é usado como artífice para não atribuir ao PT a pecha de contestador das decisões do Legislativo. Apenas neste ano, o PSOL já foi a Supremo para questionar, entre outras coisas, a resolução aprovada pelo Congresso para regulamentar a execução das emendas parlamentares e a suspensão da ação contra o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ).