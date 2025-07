O POVO News: Climão entre Lula e Milei; Governo x Congresso tem ameaça de pautar anistia

Climão entre Lula e Milei; Governo x Congresso tem ameaça de pautar anistia / Crédito: O POVO News

Com apresentação de Marcos Tardin, o O POVO News desta quinta-feira, 3, traz os principais acontecimentos da política nacional, repercussões internacionais e fatos que movimentam o debate público. O programa começa com as atualizações sobre o jogador Diogo Jota, em meio às especulações sobre transferências no futebol europeu, além de informações sobre a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Argentina. Assista ao programa clicando aqui ou no player abaixo:

Lula chegou à capital argentina nesta quarta-feira, 2, para participar da Cúpula do Mercosul, que será presidida pelo presidente Milei. No último dia 10 de junho, a Suprema Corte da Argentina manteve a sentença que condenou a ex-presidente a seis anos de prisão por corrupção. A decisão proíbe, ainda, que ela ocupe cargos públicos de forma vitalícia. O cientista político Vladimir Feijó comenta os bastidores diplomáticos e o impacto político da viagem. No estúdio, o advogado e comentarista Jorge Hélio analisa o contexto jurídico das articulações do governo, enquanto o deputado Mauro Filho (PDT-CE) discute os efeitos fiscais e políticos da tramitação de dois projetos que visam cortar benefícios fiscais no Congresso.

A programação também destaca que a Câmara dos Deputados pode votar o projeto da anistia política, antes do recesso parlamentar. O tema repercute em Brasília e movimenta o cenário pré-eleitoral. Entre os temas sociais, o programa mostra que manifestantes invadiram uma agência bancária em protesto contra a proposta de taxação dos super-ricos. A medida, defendida pelo governo, enfrenta resistência em setores do Congresso. Na área da saúde, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, anuncia que o SUS oferecerá implantes contraceptivos a partir do segundo semestre de 2025. A medida busca ampliar o acesso a métodos contraceptivos no país.