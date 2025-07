Reforma no Judiciário proposta pela OAB-SP quer STF menos politizado

A Comissão de Estudos criada pela Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo (OAB-SP) para debater uma reforma ampla do Poder Judiciário avalia que o Supremo Tribunal Federal (STF) "se tornou um grande tribunal penal". Segundo o presidente da OAB-SP, Leonardo Sica, a proposta é caminhar para um sistema de Justiça menos politizado.

O presidente da entidade acredita que o papel principal do Supremo é o de defender a Constituição e que a reforma é necessária para evitar sobrecarga do tribunal com questões políticas e criminais.

O dirigente da OAB-SP diz que uma das propostas estudadas é justamente a redução da competência criminal do STF. A comissão da OAB-SP, ao final dos debates, deve elaborar duas propostas que serão apresentadas ao Congresso e à presidência do Supremo até junho de 2026.

Na reunião inaugural do grupo de trabalho, no dia 23 de junho, Sica destacou a judicialização da vida pública, em que temas centrais, como saúde, educação, segurança e questões morais ou econômicas, são decididos pelos tribunais.

Para ele, o fenômeno é positivo e reflete a confiança da sociedade brasileira no sistema de justiça. "O brasileiro confia no Judiciário. O brasileiro recorre ao Judiciário. O brasileiro confia no Estado de Direito. O brasileiro confia nas leis", diz. No entanto, Sica reforça que a cooperação é a "única via de acesso para que o Judiciário dê conta dos enormes desafios que o Brasil apresenta nesta etapa da vida nacional".

A Comissão de Estudos para Reforma do Judiciário