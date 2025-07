O POVO News: Lula diz que não governa se não for ao STF e aposta na opinião pública

Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, O POVO News exibe nesta quarta-feira, 2, mais uma edição com as principais informações do dia. Ao lado de entrevistas e debates políticos, o programa aborda atualizações sobre a morte de Juliana Marins e crimes de repercussão internacional, com comentários dos jornalistas Carlos Mazza e João Paulo Biage.

O programa repercute as novas ações do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), decreto derrubado pelo Congresso na semana passada, impondo uma forte derrota ao Executivo.