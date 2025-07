Gleisi defende Hugo Motta de ataques nas redes sociais: 'pessoais e desqualificados'

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, defendeu nesta quarta-feira, 2, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), do que ela chamou de "ataques pessoais e desqualificados nas redes sociais".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Após a derrubada do decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que aumentava o IOF, o governo partiu para a estratégia do "nós contra eles". Em uma série de publicações, governistas e aliados tentam mostrar que os mais ricos estão isolados porque 99% da população, incluindo a classe média, defende "justiça tributária".

Uma vez espalhadas pelas redes, o tom das publicações escalou para investidas responsabilizando pessoalmente Motta, se referindo a ele como "inimigo do povo" e o qualificando como "traidor".

Como mostrou a colunista do Estadão Vera Rosa, todos os ministros foram orientados a seguir a campanha, mesmo que o Congresso revide.

Motta já reagiu, e em recado ao Planalto divulgou um vídeo em suas redes sociais em que diz que "quem alimenta o nós contra eles acaba governando contra todos".