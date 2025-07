AO VIVO: Caso do adolescente que matou pais e irmão choca o País: entenda; Lula e crise do IOF

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta quarta-feira, 2, repercute o caso do adolescente de 14 anos que matou os pais e o irmão de 3 anos enquanto eles dormiam no Rio de Janeiro, no último sábado, 21. Ele informou sobre o assassinato da família em tempo real para namorada de 15 anos.

A 143ª DP investiga se o adolescente apreendido cometeu os crimes para receber o fundo de garantia de R$ 33 mil em nome do pai. A suspeita surgiu após policiais identificarem uma pesquisa no celular do garoto, na qual ele questionava "como receber FGTS de falecido".