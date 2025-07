Ao vivo: Câmara realiza audiência para discutir fraudes no INSS

A Câmara dos Deputados realiza, nesta quarta-feira, 2 uma comissão-geral para debater as fraudes envolvendo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O encontro foi solicitado pelo deputado federal cearense Danilo Forte (União Brasil).

Danilo é relator do Projeto de Lei 1546/2024, que estabelece novas regras para impedir descontos não autorizados diretamente na folha de pagamento dos beneficiários do INSS.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, não participa do evento. Ele está em Portugal, para o Fórum Jurídico de Lisboa, promovido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes.

A cobrança em folha da mensalidade associativa é permitida desde 1991, quando entrou em vigor a Lei dos Benefícios da Previdência Social. É feita com base nos Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) que o INSS assina com as entidades para as quais, posteriormente, repassa o valor deduzido das aposentadorias e pensões.

Dois relatórios que a CGU divulgou nos últimos dias demonstram que o caso já vinha sendo apurado também no âmbito administrativo.

A Operação Sem Desconto, deflagrada no último dia 23, resultou, de imediato, na exoneração do então presidente do INSS Alessandro Stefanutto, que foi substituído por Waller. A crise levou o ministro da Previdência, Carlos Lupi, a renunciar ao cargo.