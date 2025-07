PL vai promover manifestação pró-Bolsonaro no dia 7 de setembro na Paulista, diz Sóstenes

O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), afirmou que o partido já prepara uma nova manifestação na Avenida Paulista com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), marcada para o dia 7 de setembro. A declaração foi dada nesta segunda-feira, 30, em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura.

Questionado sobre a baixa adesão ao protesto realizado no domingo, 29, em São Paulo, Sóstenes evitou comentar estimativas de público - monitor ligado à Universidade de São Paulo (USP) apontou que o ato reuniu o menor público da história das manifestações do ex-presidente, com apenas 12,4 mil pessoas. "Eu sempre digo que não entro nesse debate. Cada um apresenta o seu número. O que importa é que o recado foi muito claro, quando você olha qualitativamente, como numa pesquisa que analisa aspectos quantitativos e qualitativos. Eu vi pessoas com cartazes dizendo 'Justiça Já'", disse o parlamentar.