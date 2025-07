PF ouve advogado de Bolsonaro e Fábio Wajngarten sobre contatos com Mauro Cid

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Eles serão ouvidos no inquérito aberto para investigar se outro advogado, o criminalista Eduardo Kuntz, que representa o coronel Marcelo Câmara, tentou entrar em contato com o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro durante seu processo de delação.

Kuntz e Câmara também irão prestar depoimento à PF, junto com os demais. Ao Estadão, o criminalista afirmou estar "seguro e confiante" e que está disposto a "esclarecer qualquer questão que possa contribuir com as investigações".

Eduardo Kuntz entregou ao STF mensagens que afirma ter trocado com Mauro Cid por meio de um perfil no Instagram em nome de "Gabriela" (@gabrielar702), apontada como sendo administrada por Cid. Com base nos diálogos, o advogado pediu a anulação do acordo de colaboração do tenente-coronel.

Ao se defender no STF, em uma tentativa de manter incólume sua delação, Mauro Cid alegou que sua família foi procurada não apenas por Eduardo Kuntz, mas também por Paulo Amador da Cunha Bueno e por Fábio Wajngarten.