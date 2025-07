O POVO News: Governo leva briga com o Congresso ao STF; adolescente executa os pais no RJ

Edicão desta terça-feira, 1º, mostra tensão entre governo e Congresso, tragédia familiar no RJ e atualizações do translado de turista da Indonésia para o Brasil

Com apresentação de Filipe Pereira, o programa O POVO News exibe nesta terça-feira, 24, mais uma edição. A programação repercute a judicialização do IOF, o crime envolvendo um jovem e a namorada no Rio de Janeiro e atualizações sobre a chegada do corpo de Juliana Marins, turista brasileira que morreu ao cair de um penhasco em um vulcão na Indonésia.

O programa vai ao ar às 18h, com informações diretamente de Brasília, com o jornalista João Paulo Biage.