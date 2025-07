AO VIVO: Governo Lula decide ir ao STF por aumento do IOF e Hugo Motta reage; caso Juliana Marins

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta terça-feira, 1º, repercute a decisão do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de judicializar no Supremo Tribunal Federal (STF) a aprovação pelo Congresso do Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 176 de 2025, que revogou os decretos que elevariam o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

A decisão do governo foi tomada nessa segunda-feira, 30. A decisão do governo será efetivada por meio da Advocacia-Geral da União (AGU), que deve protocolar uma ação no STF ainda nesta terça-feira.