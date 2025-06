O que se sabe sobre a ONG Unisol que recebeu R$ 19 mi do governo Lula?

Registrada em 2005, durante o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e sede em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, a ONG Unisol (Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários do Brasil) recebeu R$ 19,1 milhões em convênios com o governo petista desde o início da atual gestão.

Como mostrou o Estadão, a ONG é dirigida por integrante do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e sua sede fica no mesmo prédio da entidade, em uma sala alugada no subsolo, de 40 m².