Flopou e fracasso: governistas ironizam ato de Bolsonaro na Paulista

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ironizaram nas redes sociais o ato esvaziado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Avenida Paulista. Com o público estimado de 12,4 mil pessoas, segundo projeto ligado à Universidade de São Paulo (USP), a passeata contou com a menor adesão desde o fim do mandato do ex-presidente.

O ministro Paulo Teixeira, da pasta de Desenvolvimento Agrário, ironizou uma fala de Bolsonaro durante o interrogatório ao Supremo Tribunal Federal (STF). "Apenas 12 mil 'malucos' comparecem à avenida paulista para se despedir do futuro presidiário", disse o ministro. "Afinal, os demais não quiseram assumir a condição de 'malucos' como o próprio inelegível os definiu". Em 10 de junho, Bolsonaro chamou os manifestantes que clamavam por intervenção militar em frente aos quartéis de "malucos".